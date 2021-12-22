Hakkari'de eğitime kar tatili - Haberler
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Hakkari'de eğitime kar tatili

Hakkari'de eğitime kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli'de taşımalı, Çukurca ilçesinin ise Çığlı ve Akkaya köylerinde eğitime bugün ara verildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli'de taşımalı, Çukurca ilçesinin ise Çığlı ve Akkaya köylerinde eğitime bugün ara verildi.

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışnın ardından gece saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde taşımalı eğitim, Çukurca ilçesinin Çığlı ve Akkaya köylerinde ise kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim- öğretime bir gün süre ile ara verildiğini bildirdi.


- Hakkarı
Hakkari'de eğitime kar tatili

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