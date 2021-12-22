Hakkari'de donma tehlikesi geçiren köpek yavrularını Kur'an Kursu öğreticisi kurtardı - Haberler
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Hakkari'de donma tehlikesi geçiren köpek yavrularını Kur'an Kursu öğreticisi kurtardı

Hakkari'de donma tehlikesi geçiren köpek yavrularını Kur'an Kursu öğreticisi kurtardı
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari'de Kur'an kursu öğreticisi Deniz Yılmaz, soğuktan etkilenen 3 köpek yavrusunu evine alarak donmaktan kurtardı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Kur'an kursu öğreticisi Deniz Yılmaz, soğuktan etkilenen 3 köpek yavrusunu evine alarak donmaktan kurtardı.

Pehlivan Mahallesi'ndeki Hacı Gür Cami Kur'an Kursunda görevli Yılmaz, evinin yakınında soğuk havadan etkilenen 3 köpek yavrusunu fart etti.

Köpekleri evine alarak ısınmalarını sağlayan ve karınlarını doyuran Yılmaz, daha sonra Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yılmaz, akşam saatlerinde evine giderken donma tehlikesi geçiren söz konusu yavruları fark ettiğini söyledi.

Sıcak evlerde her türlü konfor içinde yaşarken köpek yavrularının o durumda kalmasına gönlünün razı olmadığını belirten Yılmaz, "Onları yanıma alarak evime götürdüm. Isınmalarını sağlayarak, gıdalarını verdim. Sabah saatlerinde mesainin açılmasıyla belediye görevlilerine teslim ettim. Allah'ın yarattığı canlılara merhamet göstermezsek başkalarından merhamet beklemeye hakkımız olmaz." diye konuştu.

Hakkari'de donma tehlikesi geçiren köpek yavrularını Kur'an Kursu öğreticisi kurtardı

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AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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