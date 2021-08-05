Hakkari'de 'Çocuk Koruma Kanunu Toplantısı' yapıldı
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Hakkari'de 'Çocuk Koruma Kanunu Toplantısı' yapıldı

Hakkari'de 'Çocuk Koruma Kanunu Toplantısı' yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı başkanlığında "5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 2019 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı başkanlığında "5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 2019 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.

Vali Gölbaşı bakanlığındaki toplantıda, çocuklar hakkında verilen tedbir kararlarının izlenmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, risk altında bulunan çocuklar için önleyici, müdahale edici ve destekleyici hizmetler gibi konusunda gerekli bilgi alışverişinde bulunularak, yapılması planlanan çalışmalar kararlaştırıldı. Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.

Valilikte yapılan toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Cumhuriyet Savcısı Buket Bozkurt Tek, İl Sağlık Müdürlüğü Doktor Sema Gölbaşı, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Naif Çallı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Korkmaz, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Mesut Başkurt, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Komiser Maşite Duman, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Psikolog Viyan Veziroğlu, İl Müftülüğünden Vaiz Mehmet Arif Çiftçiİ ve Hakkari Barosundan Av. Azad Özer katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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