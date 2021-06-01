Hakkari'de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
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Hakkari'de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Hakkari'de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari'de, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği" protokolü kapsamında kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Hakkari'de, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği" protokolü kapsamında kitap bağış kampanyası düzenlendi.

"Bir Kitap Bir Umut" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Hakkari Belediyesi önünde stant kuruldu.

16 Haziran'a kadar devam edecek kampanyaya Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, savcılar, Cezaevi Müdürü Yunus Emre Güneş, Denetimli Serbestlik Müdürü Zeynep Cengiz ve infaz koruma memurları kitap bağışında bulundu.

Hakkari'de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Hakkari'de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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