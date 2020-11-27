Çamura saplanan atı belediye ekipleri kurtardı
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Çamura saplanan atı belediye ekipleri kurtardı

27.11.2020 21:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:08

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde çamura saplanan atı belediye ekipleri kurtardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde çamura saplanan atı belediye ekipleri kurtardı.

Yılmaz Mahallesi'nde bir atın çamura saplandığını gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından atı saplandığı yerden çıkardı.

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Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, uzun uğraşlar sonucu sağ olarak kurtarıldığını söyledi.

Ekiplerin at için seferber olduğunu aktaran Büyüksu, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Çamura saplanan atı belediye ekipleri kurtardı
Çamura saplanan atı belediye ekipleri kurtardı
Çamura saplanan atı belediye ekipleri kurtardı
Çamura saplanan atı belediye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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