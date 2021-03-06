Son dakika... Hakkari'de binanın çatı katıda çıkan yangın korkuttu

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Hakkari'de binanın çatı katıda çıkan yangın korkuttu

HAKKARİ - Hakkari'de 6 katlı iş binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi Özdemirler Sokağında bulunan bir iş hanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangı çıktı. Çatı katını saran alevleri görenler vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de güvenlik önlemi alarak binadaki esnaf ve müşterileri tahliye etti. İtfaiye ekipleri, iş hanının çatı katında çıkan yangını diğer binalarda sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı katı tamamen kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA