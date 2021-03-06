Son dakika... Hakkari'de binanın çatı katıda çıkan yangın korkuttu
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Son dakika... Hakkari'de binanın çatı katıda çıkan yangın korkuttu

06.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:33

Son dakika haber: Hakkari'de binanın çatı katıda çıkan yangın korkuttu Hakkari'de 6 katlı iş binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu söndürüldü.

Hakkari'de binanın çatı katıda çıkan yangın korkuttu

HAKKARİ - Hakkari'de 6 katlı iş binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi Özdemirler Sokağında bulunan bir iş hanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangı çıktı. Çatı katını saran alevleri görenler vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de güvenlik önlemi alarak binadaki esnaf ve müşterileri tahliye etti. İtfaiye ekipleri, iş hanının çatı katında çıkan yangını diğer binalarda sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı katı tamamen kullanılmaz hale geldi.

Son dakika... Hakkari'de binanın çatı katıda çıkan yangın korkuttu
Son dakika... Hakkari'de binanın çatı katıda çıkan yangın korkuttu
Son dakika... Hakkari'de binanın çatı katıda çıkan yangın korkuttu
Son dakika... Hakkari'de binanın çatı katıda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA

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