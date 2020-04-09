Hakkari'de 31 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, araziye gömülü 31 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, araziye gömülü 31 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesine bağlı Başbulak köyünde 7 Nisan'da araziye gizlenmiş 31 kilogram Afyon sakızı ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olarak tespit edilen kişinin daha önceden işlemiş olduğu suçtan Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

Kaynak: AA