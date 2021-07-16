220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
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220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de 3 gün önce polisevinde yemek yediği sırada bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adının verildiği operasyonda 220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de 3 gün önce polisevinde yemek yediği sırada bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in adının verildiği operasyonda 220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi amacıyla Yüksekova'da operasyon düzenledi.

"Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher" adı verilen operasyonda, dedektör köpekler "Tipi" ve "Işık"la bir ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 436 pakette 220 kilo 400 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
220 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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