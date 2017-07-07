Hakkari'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari kırsalında yürütülen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "7 Temmuz 2017 günü ilimiz merkez Ceylanlı köyü Doğanlı Mezrası kırsal alanında yapılan operasyon esnasında 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiş, çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 1 bölücü terör örgütü mensubu ise yaralı olarak kaçmıştır. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte; 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir. Yaralı olarak kaçan bölücü terör örgütü mensubunu bulmak için geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ