Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Merkez kırsalında bugün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."- ANKARA

Kaynak: İHA
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