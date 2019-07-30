Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari Merkez kırsalında bugün, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."- ANKARA
Kaynak: İHA
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