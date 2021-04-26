Hakkari dağlarında açan ters laleler görsel şölen sunuyor
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Hakkari dağlarında açan ters laleler görsel şölen sunuyor

Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Kültür Sanat

Dağlarda açan ters lalelerden görüntüler Ters laleleri görüntülemeye gelen vatandaşlar Ailesiyle Gomane Dağına çıkan Kaymakam Yakup Güven'in fotoğraf çekmesi HAKKARİ -Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ilkbaharda karların erimesiyle açan ters laleler görenleri hayran bırakıyor.

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Dağlarda açan ters lalelerden görüntüler

Ters laleleri görüntülemeye gelen vatandaşlar

Ailesiyle Gomane Dağına çıkan Kaymakam Yakup Güven'in fotoğraf çekmesi HAKKARİ -Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ilkbaharda karların erimesiyle açan ters laleler görenleri hayran bırakıyor. Kentte doğal şekilde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters lalelerin açmasıyla 2071 rakımlı Gomane Dağı ile Alan köyünün yüksek kesimleri kırmızıya büründü. Kartpostallık görüntüler oluşturan ters laleler, rengarenk görüntüleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Hakkari dağlarında açan ters laleler görsel şölen sunuyor
Hakkari dağlarında açan ters laleler görsel şölen sunuyor
Hakkari dağlarında açan ters laleler görsel şölen sunuyor
Hakkari dağlarında açan ters laleler görsel şölen sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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