Hakkari Belediyesinde borç yapılandırması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hakkari Belediyesinde borç yapılandırması

09.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:41
Hakkari Belediyesinde borç yapılandırması

Hakkari Belediye Başkanlığı; emlak vergisi, su borçları, kira borçları, çevre ve temizlik vergisi, idari para cezaları ve kamu kapsamındaki tüm borçları yapılandıracağını duyurdu.

Hakkari Belediye Başkanlığı; emlak vergisi, su borçları, kira borçları, çevre ve temizlik vergisi, idari para cezaları ve kamu kapsamındaki tüm borçları yapılandıracağını duyurdu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın imzası taşıyan borç yapılandırması, belediye sosyal medya hesaplarında da vatandaşlara duyuruldu. Duyuruda, "Son müracaat 31 Aralık 2020, yüzde 90 faiz indiriminde faydalanın, 6, 12, 18 ay taksit imkanı sizleri bekliyor. Hakkari Belediyesi olarak emlak vergisi, su borçları, kira borçları, çevre ve temizlik vergisi, idari para cezaları ve kamu kapsamındaki tüm borçları 31 Aralık'a kader yapılandırıyoruz" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Melikgazi Belediyesi hatırlattı, 'Vergi Borçlarınızı Yapılandırmayı Unutmayın!'
Melikgazi Belediyesi hatırlattı, "Vergi Borçlarınızı Yapılandırmayı Unutmayın!"
Pamukkale Belediyesinden çeşitli borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Pamukkale Belediyesinden çeşitli borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Bayburt Belediyesi'nden borç yapılandırma imkânı
Bayburt Belediyesi'nden borç yapılandırma imkânı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Ersoy Mustafa Destici
Magazin Öykü Çelik Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari Belediyesinde borç yapılandırması - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 14:42:50. #1.14#
title