Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin kararı doğrultusunda 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti.
19.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:50
Türkiye genelinde 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti. Liste, kamuoyu ile bugün paylaşıldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 17/06/2020 tarihli ve 548 sayılı adli yargı kararnamesine göre görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi şu şekilde:
4.163 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ, LİSTEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN