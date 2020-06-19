Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin kararı doğrultusunda 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Türkiye genelinde 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti. Liste, kamuoyu ile bugün paylaşıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 17/06/2020 tarihli ve 548 sayılı adli yargı kararnamesine göre görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi şu şekilde: 4.163 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ, LİSTEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN