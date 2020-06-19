Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin kararı doğrultusunda 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti.

19.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:50

Türkiye genelinde 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti. Liste, kamuoyu ile bugün paylaşıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 17/06/2020 tarihli ve 548 sayılı adli yargı kararnamesine göre görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi şu şekilde:

4.163 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ, LİSTEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti

Güncel Manşet

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