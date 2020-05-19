Hakime Sarısu: 'Türküler zarar verir mi' demeliydim; devlet vatandaşını yaşatmak zorunda Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'le ilgili sosyal medya hesabından yazdığı "Türküler kimseye zarar vermez" sözleri nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Karşıyaka Hakimi ve Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, " Devletin görevi...

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'le ilgili sosyal medya hesabından yazdığı "Türküler kimseye zarar vermez" sözleri nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Karşıyaka Hakimi ve Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, " Devletin görevi vatandaşını yaşatmak, 'Türküler zarar verir mi deseydim" dedi. Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan hakime Ayşe Sarısu Pehlivan bir linç kampanyasının sonucunda hakkında inceleme başlatıldığını söyledi. Kaynak: DailyMotion.com