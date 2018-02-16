Hakim ve Savcı Sınav Sorularının Sızdırılması Davasında Tahliye

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanığın yargılandığı davada, 10 kişinin tahliyesine karar verildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Maliye Bakanlığı ve ÖSYM'nin avukatları da müşteki olarak yer aldı.

Duruşmada tanık beyanları alındı. Tanıkların beyanının ardından sanıklar ve sanık avukatları savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Erdemir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ByLock programını kullanmadığını öne sürdü ve tahliyesini talep etti.

Sanıklardan Nadir Bilgiç ise, FETÖ adına hiçbir faaliyetinin içerisinde yer almadığını ve ByLock kullanmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Sanıklardan Niyazi Kara da üzerine isnat edilen tek iddianın ByLock kullanmak olduğunu ileri sürerek, "Kaçma şüphem yok, 18 aydır tutukluyum. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını öne süren sanıklardan Erol Günal da suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock kullanmadım, Bank Asya'da hesabım yok. Para yatırmadım, aleyhime MASAK raporu da yoktur. FETÖ'cüysem de Allah canımı alsın. Yurtlarında da evlerinde de kalmadım. Burs almadım. Allah, FETÖ'nün belasını versin. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tahliyesini talep eden tutuklu sanık Ali Duran ise, 13 aydır tutuklu olduğunu ve sadece ByLock isnadına yönelik yargılandığını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan Abidin Gürsoy ise kimseden sınav sorusu alıp vermediğini ileri sürerek, "Hizmet hareketi terörist değildir. Ben hizmet hareketi mensubuyum. Allah bunu ortaya çıkartacaktır. Dışarı çıktığımda da bu hizmetlere devam edeceğim. Buradan söylüyorum, hizmet hareketi aklanacaktır ve Allah bunu bizlere gösterecektir. Eğer ki hizmet hareketi 'terör hareketi' olarak değerlendirilecekse zaten cezamın 3'te birini yattım. Artık yargılamayı tutuksuz olarak da yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklardan bazıları duruşmalardan vareste tutulmayı isterken, bazıları da haklarındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül, sanıklardan Ali Odabaşı, Murat Kılıç, Muaviye Keleş, Nadir Bilgiç, Kemal Angın, Ömer Mutlu Erdoğan ve Necmettin Boz'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, ByLock kullanıcı listesinde isimleri olmadığı, ByLock kayıtları bulunmadığı, dava konusu sınavı kazandığı halde mülakatlarda elendiği belirtilen tutuklu sanıklar Ali Odabaşı, Kemal Angın, Nadir Bilgiç, Murat Kılıç, Maviye Keleş, Bahri Bayazıdoğlu, Ahmet Erdemir, Habip Doğan, Necmettin Boz ve Niyazi Kara'nın tutukluluk hallerinin adli kontrol şartıyla kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Gelecek duruşma, 7,8 ve 9 Mayıs'ta Sincan Cezaevi Kampüsünde görülecek.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2012'deki avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş sınavı sorularının FETÖ tarafından üyelerine sızdırıldığına ilişkin 82 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Sanıkların, "terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıl 7'şer aya kadar hapis ile cezalandırılmaları talep ediliyor.