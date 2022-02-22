Hakim, Limon Film imzalı, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, İlayda Alişan ve Burak Dakak'ın paylaştığı, yakında atv'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisi. Hakim dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Hakim hangi diziden uyarlamadır? Hakim ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda?

HAKİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hakim dizisi yakında ATV'de ekranlara gelecek. Dizinin yayın günü henüz bilinmiyor fakat eğer hafta içi yayınlanırsa Pazartesi günü olabilir. Çünkü Pazartesi yayınlanan Kalp Yarası final yapmıştı. Haliyle ATV'de Pazartesi günü şuan boşta.

HAKİM DİZİSİ UYARLAMA MI? HANGİ DİZİDEN UYARLAMADIR?

Hakim dizisi, Your Honor dizisinin Türkiye versiyonu olacak.

"Breaking Bad" dizisiyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Bryan Cranston'ın başrolünde yer aldığı "Your Honor" dizisi "Hakim" adıyla Türkiye'ye uyarlandı. Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstendiği, uyarlama senaryosunu Yılmaz Şahin üstleniyor.

HAKİM KONUSU NEDİR?

Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in üstlendiği dizinin merak edilen ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.

Hakimi canlandıran Beşikçioğlu'nun "Ne yaptımsa onun için yaptım, evladım için! Onu korumak için… Beni, kim neyle suçlayabilir? Kim nasıl yargılayabilir? Kim ceza verebilir kendi vicdanımdan başka" sözleri ise fragmana damga vurdu. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin tarihi ise henüz netleşmedi.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu

Ebru Özkan

İlayda Alişan

Burak Dakak

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