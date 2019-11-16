Hakim Aktaş onuruna veda yemeği düzenlendi
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Hakim Aktaş onuruna veda yemeği düzenlendi

Taşova Hakimi Ayşe Durmaz Aktaş'ın Mersin'e atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

16.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:20
Hakim Aktaş onuruna veda yemeği düzenlendi

Hakimi Aktaş'ın 'e atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Aktaş, ilçedeki bir restoranda düzenlen yemekte, Taşova'nın hayatında kırılma noktası olan bir yer olduğunu belirterek, "Taşova benim ilk görev yerim. Burada aile ortamında çalıştım. Hiçbir zaman ayaklarım geri gitmedi, her zaman işime severek geldim. Benim sizlerde hakkım varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin." dedi.


Cumhuriyet Savcısı Hikmet Demir, Aktaş'a hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

Yemeğe Aktaş'ın meslektaşları ve adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA
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