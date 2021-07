Hakan Yurtbaşı Sosyal Medyanın Tekstil Üzerindeki Etkisini Anlattı

Sosyal medya platformları her geçen gün daha çok insan yaşamının merkezine yerleşiyor. Özellikle yüksek etkileşim oranının bulunduğu devasa sosyal medya platformları, günümüzde sadece kullanıcıların etkileşim gerçekleştiği araçlar değil. Büyük oranda yaşamın her alanına etki gösteren sosyal medya platformları, tekstil sektöründe de belirleyici konumunda.

Catch Jeans firmasının kurucusu ve SEO'su Hakan Yurtbaşı, sosyal medya platformlarının gücünü, tekstil ve hazır giyim sektörü kapsamında değerlendirdi. Uzman ve başarılı girişimci, sosyal medyanın tekstil sektörü üzerindeki etkisini "Işık hızında moda" olarak tanımlıyor.

Işık Hızında Moda!

Tekstil sektörü ve hazır giyim kapsamında üretilen her bir parça ürünün, büyük oranda sosyal medya trendlerini takip edilerek üretildiği yorumunu yapan Yurtbaşı, sosyal medyanın ışık hızında yayılım etkisine sahip olan bir moda anlayışını içeriğinin üzerinde durdu. Başarılı girişimci "Gençlerin beğenisini gözetmek ve onların taleplerine uygun ikonik bir moda tarzı benimsemek çağımızın zorunlulukları arasında.Sosyal medyanın buradaki rolü tahmin edildiğinden çok daha güçlü. Tek bir parça ürün, devasa etkiler gösterebilen bir moda anlayışının hızla gelişebilmesine imkan tanıyor. Sosyal medya etkinlik bakımından oldukça işlevsel olduğu kadar hız açısından da kolay ve hızlı bir moda yayılımı sunuyor." Şeklinde açıklamalarda bulunurken, modanın artık hızlı bir şekilde kendini revize eden dinamik bir yapı haline dönüştüğünü belirtti.

"Yeni Trendleri Sosyal Medya Belirliyor"

Sosyal medya platformlarında ortaya çıkan akımların da tekstil ve hazır giyim sektörüne doğrudan etkide bulunduğunu belirten Yurtbaşı, "Sosyal medya, günümüzde hemen her konuda belirleyici. Elbette bu belirleyicilikten hazır giyim ve tekstil sektörünün etkilenmemesi mümkün değil. Hatta sosyal medyanın finansal gücünün büyük oranda giyim ürünlerinden karşılandığını söylemek bile abartılı olmaz. Özellikle influencar ve fenomenlerin kullanıcı hareketlerini yönlendirme konusunda etkisi son derece yüksek. Bununla birlikte pek tabi kullanıcıların kişisel ve özgün talepleri de bulunuyor." Şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Özellikle gençler arasında yer alan trendlerin büyük oranda sosyal medya üzerinden yayıldığının da üzerinde duran ünlü girişimci, sosyal medyada trend haline dönüşen tarzların gündelik yaşama uyarlanması gerektiği görüşünde.

"Kullanıcı Talepleri ve Hareketlerini Yönlendiriyor"

Kuruluğunu ve aktif olarak CEO'luk görevini üstlendiği Catch Jeans firmasıyla Avrupa'ya açılan Yurtbaşı, başarısının altındaki detayları da açıkladı. Firmanın etkileyici başarı öyküsünün arkasında sosyal medyanın gücünü doğru şekilde anlayarak tahlil etmek de bulunuyor. İşte Yurtbaşın'nın diğer değerlendirmeleri; "Tekstil ve moda sektörüne yön verenler olarak bizim görevimizin kişisel taleplere uygunluk taşıyan ve herkesi memnun edebilecek en şık ve estetik ürünler tasarlamak olduğu bilincindeyiz. Catch Jeans olarak temel hedefimizi de bu doğrultuda belirledik. Çağa uygun, teknolojinin merkezde olduğu gençlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek giyim ürünleri tasarlıyoruz. Sosyal medyada gözlemlediğimiz ilgi ve talepler tasarımlarımızın her aşamasında yararlandığımız kaynaklar arasında." Bunlara ek olarak başarılı girişimci, sosyal medyanın gücünün farkında olmayan tekstil girişimlerinin başarı ulaşmasının da son derece zor olduğunu belirtti.

"Ulaşılabilirlik Kolaylaştı"

Son olarak Yurtbaşı, sosyal medyanın yeni trendlere ulaşma konusunda da tekstil sektöründe son derece önemli bir konuya sahip olduğu üzerinde durarak; "Sosyal medya platformlarında bir influencer ya da fenomenin üzerinde gördüğünüz kıyafete ulaşmanız artık çok kolay. Kullanıcılar tek bir tıklama ile ürüne erişebiliyor ve kolaylıkla satın alabiliyor. Bu durum haliyle hemen herkesin arzu ettiği her tarzdan kıyafete kolaylıkla ulaşabilmesi an lamına geliyor. Biz de Catch Jeans olarak yürttüğümüz kampanyalarda en çok bu durumu gözetiyoruz. Kolay ulaşılabilir olmak her zaman avantajdır" şeklinde görüş bildirdi.

Kaynak: Bültenler