Hakan Ural sağlıkçılarla ilgili ne dedi? Hakan Ural'ın sağlıkçılarla ilgili sözleri ne den tepki çekti?
Hakan Ural'ın sağlıkçılar hakkındaki yorumu büyük tepki çekti. Hakan Ural'ın sağlıkçılarla ilgili sözleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Konuyu anlamaya çalışan vatandaşlar Hakan Ural sağlıkçılarla ilgili ne dedi? Hakan Ural'ın sağlıkçılarla ilgili sözleri ne den tepki çekti? sorularını internette aratıyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen olayları yorumladı. Ünlü yorumcunun sağlıkçılar hakkında kullandığı ifadeler tartışma konusu oldu. PekiHakan Ural sağlıkçılarla ilgili ne dedi? Hakan Ural'ın sağlıkçılarla ilgili sözleri ne den tepki çekti? detaylar haber mizde.
Ünlü oyuncu Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında sağlık çalışanları hakkında kullandığı ifadelerle büyük tepki çekti. Sağlıkçıların hastalarla ilgilenmemesini eleştiren Ural, sunucu Nur Tuğbaş Algül'ün çocuğunu örnek vererek "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" dedi. Algül ise "Yaparım" cevabını verdi.
"Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor" diyerek sözlerine başlayan Hakan Ural, sunucu Nur Tuğbaş Algül'ün çocuğu olan Arden Namlı üzerinden bir örnekte bulunarak "Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın" dedi. Algül ise bu sözlere karşılık olarak "Yaparım" yanıtını verdi.
Açıklamalarının devamında "Doktor da duvara yaslanmış. 'Oğlum ölüyor' diyorsun, 'Ben eylemdeyim' diyor" ifadelerini kullanan Hakan Ural, sosyal medyada büyük tepki gördü. "Acil servis asla kapanmaz" diyen sağlıkçılar, Ural'ın sözlerinden dolayı "ÖzürDileHakanUral" etiketinde toplandılar.
İşte Hakan Ural'a gelen bazı tepkiler;
Hakan Ural (d. 2 Ocak 1968, İstanbul) Türk dizi ve sinema oyuncusu.
Hakan Ural doğum tarihi : 2 Ocak 1968
Hakan Ural kaç yaşında : 53 yaşında
Hakan Ural nereli : İstanbul doğumlu
Hakan Ural mesleği ne : Dizi ve sinema oyuncusu
Hakan Ural, 2 Ocak 1968 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 19 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.
1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.
2008-2009 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı İpsiz Recep adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.
2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.
2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.
2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.
2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.
2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.
Günümüzde ise 2019 yılından itibaren Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadir.
Kehribar : Oğuz Doğu : 2016
Can Tertip : Yüzbaşı Yılmaz Arslan : 2015
Kod Adı: K.O.Z. : Altan Çınar : 2014
Araf Zamanı : Hakan : 2012
Kara Murat: Mora'nın Ateşi : Yok : 2011
Kolpaçino : Sırrı : 2009
İpsiz Recep : Ahmet : 2008
Para=Dolar : Cenker : 2008
Maskeli Beşler: Kıbrıs : Faruk : 2008
Komedi Dükkanı : Konuk Oyuncu : 2008
El Gibi : Yiğit : 2007
Maskeli Beşler: Irak : Dışişleri Bakanı : 2006
Nefes Nefese : İlhan : 2005
Bir Yıldız Tutuldu : Mozart Metin : 2003
Kardelen : Yok : 2002
Yeni Hayat : Cenker : 2001
Yapayalnız : Yok : 2001
Savunma : Faruk : 2000
Çember : Salih : 2000
Nilgün : Reha : 1999
Sibel : Orhan : 1998
Gülüm : Kanat : 1997
Böyle mi Olacaktı : Ahmet Tanrıyar : 1997
Anlaşma Noktası : Hakan : 1997
Şahin : Kartal - Şahin : 1996
Kaldırım Çiçeği : Murat : 1996
Irmakların Türküsü : Yok : 1995
Zirvedekiler : Yok : 1994
Duygular Ve Hayaller : Yok : 1994
Senin İçin Bir Kadeh : Levent : 1993
Barışta Savaşanlar : Yok : 1993
Çıkmaz : Hakan : 1992
Itri : Itri : 1991
İki Yabancı : Orhan : 1990
Çılgın Aşıklar : Yok : 1990
Madde 438 : Oktay : 1990
Alev Gibi Bir Kız : Ahmet : 1990
Şeytanın Kurbanları : Aydemir : 1989
Fotoğraflar : Yorgo : 1989
Bir Aşk Yeter : Yok : 1989
Bir Aşk Bin Günah : Nasip : 1989
Tek Başına : Konuk Oyuncu : 1988
Dört Köşe Dünya : Metin : 1988
Belki Yarın : Yok : 1988
Ateş Gibi/ Ilık Düşler : Yok : 1988
Çember : Yok : 1987
Yalnız Kadın : Hakan : 1987
Ortak : Hakan : 1987
Fare Kapanı : Yok : 1987
Deniz : Yok : 1987
Alışırım : Metin : 1987
Alnımdaki Bıçak Yarası : Halil : 1987
Mavi Yolculuk : Selçuk : 1986
PROGRAMLAR
Aramızda Kalmasın : Sunucu : 2016 : TV8
Gel Konuşalım : Sunucu : 2017-2019 : TV8
Mesut Yar ile Laf Çok : Konuk : 2018 : 360
Survivor Panorama : Sunucu : 2018-2019 : TV8
Neler Oluyor Hayatta : Sunucu : 2019-günümüz : Kanal D
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
Haberler.com - Gündem