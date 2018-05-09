Hakan Ural'dan Eski Eşi Sibel Can'a Bir Garip Övgü: Eşek Gibi Çalışır

"Gel Konuşalım" programıyla seyirci karşısına çıkan Hakan Ural, hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri anlattı. Ural röportajında eski eşi Sibel Can hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"SİBEL'LE EVLENDİĞİMDE ÇOCUKTUM"

Çocukken para kazanmak için ayakkabı boyacılığı yapan, elektrikçide çalışan ve su satan Hakan Ural, "Hayatta en zevk aldığın iş neydi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Ben aslında oyunculuğu çok sevdim de çok sıkıntı yaşadım. Tam oyunculuğa başladım, keyif alıyorum, çok da iltifat alıyorum, teveccüh görüyorum, derken Sibel'le (Can) evlendim. 19 yaşındaydım. Sibel 17 yaşındaydı. "

"ÇOCUKLARIMA İZİN VERMEM"

"Şimdi Melisa ve Engincan bana 'Evleneceğim' dese 'Durun daha çocuksunuz' derim. Ben onlardan 7 yaş küçüktüm. Nasıl çocukmuşum... O sorumluluğu o yaşta taşımaya kalkıyorsun, şöhretle beraber. Bu yaşta bile şöhrete taşınması zor derler. Hem onu, hem evliliği taşımaya çalışıyoruz hem de çocuğuz. O yüzden hiçbir zaman gerektiği kadar farkındalığımız olmadı sahip olduklarımızla alakalı. Yoksa ben mesleğimi çok seviyordum."

"SİBEL'DE ALKOL, SİGARA, GECE HAYATI, KUMAR, LÜKS YOK"

Ural, eski eşi Sibel Can'ın en sevdiği huyu sorulunca şöyle dedi: "Anneliğini çok severim. Sevdiği insanlara karşı fedakar bir insandır. Hâlâ öyle. Hâlâ afedersin eşek gibi çalışır. Sen Sibel'i hiç gece hayatında duydun mu? Çalışır, evine gider. Peki gelirini ne yapar? Çoluğuna, çocuğuna, sevdiklerine bakar. Söylemez de. Bir tek kendi ailesi değil, çalışanlarının bile ailelerine bakar. Sibel'de alkol yok, sigara yok, gece hayatı yok, kumar oynamaz, lüksü yok. 16 yaşından beri çalışıyor. Ne oluyor bu para? Sevdiklerine harcıyor. Hayır da yapar. Hatta anormal hayır yapar. Okul yaptı, hastane yaptı. Bu arada insanların duymadığı hayırları da var. Söylemez çünkü. Maneviyatı olan bir kız. O yönü Allah için takdire şayan."

"ENGİNCAN KABUL ETMİYOR AMA BANA BENZİYOR"

Hakan Ural, programın "Doğru-Yanlış" bölümünde Emre Saygı'nın okuduğu "Oğlum Engincan'ın bana çok benzediğini, hatta bir kopyam olduğunu düşündüğüm zamanlar vardır" cümlesine "doğru" kartını göstererek yanıt verdi: "O kabul etmiyor ama doğrudur. Jest ve mimikleri tamamen ben ama o kabul etmiyor. Benim daha gelişmiş modelim tabii ki. Bizim kasa eskidi."