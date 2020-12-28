Hakan Türkoğlu kimdir? Hakan Türkoğlu kaç yaşında, nereli? Hakan Türkoğlu neden vefat etti?

Denizli'de özel bir estetik kliniğinde estetik uzmanı olarak görev yapan Dr. Hakan Türkoğlu kimdir? Hakan Türkoğlu kaç yaşında, nereli? Hakan Türkoğlu neden vefat etti?

Başarılı bir kariyere sahip Hakan Türkoğlu kimdir? Hakan Türkoğlu kaç yaşında, nereli? Hakan Türkoğlu neden vefat etti?

HAKAN TÜRKOĞLU KİMDİR?

Uzm.Dr. Hakan Türkoğlu, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından, İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1998 yılında başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır.

2000-2004 yılları arasında ısparta ilinde çeşitli devlet ve özel hastanelerde acil hekimliği, 2004-2008 yılları arasında Süleyman Demirel üniversitesi halk sağlığı bölümünü bitirerek tıpta halk sağlığı ve yönetici hekimlik uzmanlığı almıştır. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Akupunktur uzmanlığı aldı. 2010 yılında Fransa Harley Academi ve Medics Direct Europe ltd den medikal estetik eğitimlerini tamamladı. 2010 yılında ıspartada özel bir hastanede estetik ve zayıflama merkezini kurdu. 2011 yılında ısparta da ilk zayıflama ve estetik merkezi olan formterapi merkezini ve 2012 yılında denizli ilinde estefit estetik merkezini kurmuştur.

HAKAN TÜRKOĞLU NEDEN VEFAT ETTİ?

Denizli'de korona virüs bir can daha aldı. Edinilen bilgiye göre Mehmetçik Mahallesinde faaliyet gösteren kendisine ait özel bir estetik kliniğinde estetik uzmanı olarak görev yapan Dr. Hakan Türkoğlu, korona virüse yakalandı. Bir süre evinde karantina süreci geçiren 45 yaşındaki hekim, rahatsızlanınca özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 20 gündür burada tedavi görev gören Türkoğlu'nun durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Türkoğlu'ndan akşam saatlerinde acı haber geldi.