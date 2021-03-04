Hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan'dan umut verici haber

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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Hakan Taşıyan, yaklaşık 4 aydır Ankara'daki bir hastanede tedavi görüyor. Böbrek ve karaciğer nakli olması gereken şarkıcının sağlık durumu hakkında umutlandırıcı bir haber geldi.

1 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Hakan Taşıyan 4 ay önce Ankara'da bir hastaneye kaldırıldı. Organ nakli bekleyen sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, sevenlerini bir nebze de olsun mutlu etti.

"DUALARINIZLA GÜZEL GELİŞMELER OLACAK"

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler mevcuttur. Fakat nihai karar doktorlarımızın tetkikleri sonucu netleşecektir. Allah'ın izni ve sizlerin dualarıyla güzel gelişmeler olacaktır, inşallah. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin" denildi.