Hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan'dan umut verici haber
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Hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan'dan umut verici haber

04.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:42

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Hakan Taşıyan, yaklaşık 4 aydır Ankara'daki bir hastanede tedavi görüyor. Böbrek ve karaciğer nakli olması gereken şarkıcının sağlık durumu hakkında umutlandırıcı bir haber geldi.

1 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Hakan Taşıyan 4 ay önce Ankara'da bir hastaneye kaldırıldı. Organ nakli bekleyen sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, sevenlerini bir nebze de olsun mutlu etti.

"DUALARINIZLA GÜZEL GELİŞMELER OLACAK"

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler mevcuttur. Fakat nihai karar doktorlarımızın tetkikleri sonucu netleşecektir. Allah'ın izni ve sizlerin dualarıyla güzel gelişmeler olacaktır, inşallah. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin" denildi.

Hakan Taşıyan'dan umut verici haber

NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan'ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan'a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan'a karaciğer için herhangi donör bulanamadığı öğrenildi. Taşıyan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan'dan umut verici haber
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