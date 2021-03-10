Hakan Taşıyan'dan güzel haber
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Hakan Taşıyan'dan güzel haber

10.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:56
Hakan Taşıyan'dan güzel haber

Hakan Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ameliyat süreci hakkında bilgi verildi: Dün gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatımız da, sağlık ekibimizin yoğun gayretleriyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Hakan Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ameliyat süreci hakkında bilgi verildi:

Dün gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatımız da, sağlık ekibimizin yoğun gayretleriyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an kendisinin ve kız kardeşinin durumu iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir. Aralıklarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Miraç Kandilinizi kutlar, bu süreçte can-ı gönülden dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerimize, dostlarımıza ve yoğun gayretleriyle yanımızda olan tüm sağlık ekibimize, ayrıca Sağlık Bakanlığımızın değerli yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Hürriyet

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