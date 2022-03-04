Hakan Taşıyan'dan Haber Var! İşte Son Durumu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Snob Magazin) - Şarkıcı Hakan Taşıyan, Yıldız Tilbe şarkısına klip çekmek için kolları sıvadı. Önceki akşam Beşiktaş'ta bulunan bir otelde kameralar karşısına geçen sanatçı, "Güzel slow bir şarkı. Sevgili Yıldız'ın şarkısı, kısmet olursa iki haftaya şarkımızı çıkartmış oluruz" dedi.

"SAĞLIĞIM YERİNE GELDİ"

Muhabirlerin, "Hastalık dönemi geçirdiniz. Bu zorlu süreç nasıldı? Sanat camiasından sizi hiç aramayan dostlarınız oldu mu? ya da destek veren oldu mu?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Çok şükür sağlığıma kavuştum, sağlığım iyi. Her şey yolunda, kontrollerim devam ediyor. Yavaş yavaş sağlığım yerine geliyor" yanıtını verdi.

"BABAM GURUR KAYNAĞIM"

Hakan Taşıyan'ın oğlu Ramazan Haktan Taşıyan da babasını klip çekimin yalnız bırakmadı. İlk kez babası ile görüntü veren Ramazan Haktan, "Çok güzel bir şarkı geliyor. Babamla gurur duyuyorum. Hastaneden çıktı ve sağlığına kavuştu. Hakan Taşıyan artık geri dönüyor" diyerek, babasına destek verdi.

"HAYATA YENİDEN BAĞLANDIM

Ünlü şarkıcı, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım" şeklinde konuşmuştu.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Küçük yaştan beri müziğe ilgi duyan Taşıyan, çocukluk yaşlarında saz çalmaya başladı. Ünlü sanatçı ilk kasedini olan "Hesabım Bitmedi"yi 1996 yılında piyasaya sürdü.

1997 yılında ise ikinci albümü "Sensiz İki Gün"ü çıkardı ve bu albümü ile geniş kitleler tarafından tanındı. Daha sonra çok sayıda konsere çıkan Taşıyan, 1998 yılında "Gözün Sevem" adlı albümünü çıkardıktan sonra 1999 yılında dördüncü albümü "A Canım Kıymetini Bilemedim"i piyasaya sürdü.

Asıl çıkışını 2000 yılında çöıkardığı "Güz Gülleri" albümü ile yakalayan Taşıyan, 2002 yılında "Mor Hicranlar" albümüyle kariyerine devam etti. 2002 yılından sorna müzikal çalışmalara devam etti. Kendi adını taşıyan "Hakan Taşıyan", "Türkülerle", "Mutluluk Yağmuru", "Ya Sen Ha Hiç" ve "Gitme Gülüm" albümlerini piyasaya sürdü. 2012 yılından sonra uzun bir süre ortalarda görülmeyen Taşıyan, bir süre albüm ya da herhanbi bir müzikal çalışma yapmadı.

Müzik kariyeri dışında 1998'de "Hesabım Bitmedi" adlı dizide başrol oynadı. 2001 tarihinde ise "Güz Gülleri" dizisinde oynamıştır.

Hakan Taşıyan, 2018 yılında "Sessiz Sedasız Dönüş" adlı yeni albümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Toplam 9 şarkıdan oluşan albümde Mehmet Ali Öç, Taner Solak, Ali Tekintüre, Mustafa Yaşamış, Vural Şahin, Tarık Ağansoy, Fethi Demir, Yusuf Bulut ve Ahmet Demir gibi müzik adamlarının eserleri yer aldı. Albümün aranjeleri ise Tarık Ağansoy, Göksun Çavdar, Ceyhun Çelik ve Fethi Karaduman gibi müzisyenlerin imzası bulunuyor.

HAKAN TAŞIYAN'IN HASTALIĞI NE?

Geçen yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran Hakan Taşıyan'ın, 23 Ekim 2020'de tedavisine başlanmıştı. Taşıyan'a, 4 Mart'ta bir kadavradan karaciğer nakli, 9 Mart'ta ise kardeşi Sinem Saraçoğlu'ndan böbrek nakli yapılmıştı.