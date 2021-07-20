Hakan Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün Aydın hakkında korkutan iddia: Evden sedye ile çıkarıldı
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Hakan Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün Aydın hakkında korkutan iddia: Evden sedye ile çıkarıldı

Hakan Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün Aydın hakkında korkutan iddia: Evden sedye ile çıkarıldı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabı üzerinden Hakan Sabancı'ya küfürler ederek, hakarette bulunan Aygün Aydın hakkına dikkat çeken bir ifade ortaya atıldı. Aydın'ın intihar girişiminin ardından evinden sedye ile çıkarıldığı iddia edildi.

Hakan Sabancı ile yaşadığı olayların ardından bir anda gündeme oturan ve Sabancı'ya karşı uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın hakkında korkutan bir iddia ortaya atıldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Hakan Sabancı'ya küfürler yağdıran Aydın'ın evinde intihar girişiminde bulunduğu ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Aygün Aydın, Instagram'da açtığı canlı yayında da intihar edeceğini söyledi. Aydın, "Yaşamanın benim için anlamı kalmadı. 8 tane polis savcılık kararı olmadan neden kapımı kırdı?" diye sordu. Bu açıklama sonrası Aygün Aydın'ın evine ambulans geldi. Aydın'ın sağlık ekipleri tarafından evden sedyeyle çıkarıldığı ve son durumunun nasıl olduğunun bilinmediği iddia edildi.

Hakan Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün Aydın hakkında korkutan iddia: Evden sedye ile çıkarıldı

HAKAN SABANCI'YI TEHDİT ETMİŞTİ

Cezaevinden çıkan Aydın, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'yı tehdit etmişti. Instagram'dan açıklama yapan Aydın, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmakta suçmuş, ülkede meğer! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" demişti.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Hakan Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün Aydın hakkında korkutan iddia: Evden sedye ile çıkarıldı - Haberler Magazin
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