Hakan Sabancı kimdir? Hakan Sabancı Aygün Aydın paylaşımlarıyla gündemde
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Hakan Sabancı kimdir? Hakan Sabancı Aygün Aydın paylaşımlarıyla gündemde

Hakan Sabancı kimdir? Hakan Sabancı Aygün Aydın paylaşımlarıyla gündemde
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Sabancı ailesinin tanıdık yüzlerinden biri olan Hakan Sabancı'nın ismi Aygün Aydın'ın açıklamaları sonrası hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyada oldukça popüler olan ve sık sık magazin gündeminde adı anılan Hakan Sabancı araştırılıyor. Hakan Sabancı kimdir? Hakan Sabancı kaç yaşında ve nereli? Hakan Sabancı Aygün Aydın paylaşımlarıyla gündemde

Son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Sabancı araştırılıyor. Sabancı ailesinden Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın çocuklarından biri olan Hakan Sabancı kimdir? Hakan Sabancı'nın hayatı ve okuduğu okullar merak konusu oldu. Hakan Sabancı kaç yaşında? İşte Hakan Sabancı hakkında merak edilenler...

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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