Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde flaş gelişme!

İş insanı Hakan Sabancı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis yatan oyuncu Aygün Aydın'a yine cezaevi yolu göründü. İşte detaylar...

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; İşadamı Hakan Sabancı'nın avukatları, Aygün Aydın'ın sosyal medyada müvekkilleri için 'Hakoş' ile 'şapşal' gibi sözler sarf ettiği, tehdit ve tacize devam ettiğini öne sürdü.

Mahkeme, 2. kez tedbir kararını ihlal eden Aydın'ı bu kez 15 gün hapse çarptırdı.

HAKARET ETMİŞTİ

Cezaevinden çıkan Aydın, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'yı tehdit etmişti. Instagram'dan açıklama yapan Aydın, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmakta suçmuş, ülkede meğer! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim Allah bin türlü belanı versin.

"DUYGULARIMLA OYNADI"

Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu herkes öğrenince mi rahatsız oldun p.. kurusu! Diğer pısırık kızlar gibi orada kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle aleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Kalk şimdi haysiyetsiz haysiyetsiz kadın haklarını savun. Hangi yüzle savunacaksın daha kendi çocuğuna sahip çıkamamış adam elbette avukat ordusuyla saldırıp maddi gücünün arkasına saklanacaktır. Sen benim hayatımı si.t.n ama bende seninkini si.i.em görürsün!" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin