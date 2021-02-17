HAKAN SABANCI GÖNLÜNÜ HANGİ GÜZEL OYUNCUYA KAPTIRDI?
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HAKAN SABANCI GÖNLÜNÜ HANGİ GÜZEL OYUNCUYA KAPTIRDI?

17.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:15
HAKAN SABANCI GÖNLÜNÜ HANGİ GÜZEL OYUNCUYA KAPTIRDI?

Cemiyet hayatının çapkın yakıs¸ıklısı Hakan Sabancı aradığı aşkı hangi genc¸ ve gu¨zel oyuncuda buldu?


Sacit Aslan.com'un haberine göre;Cemiyet hayatının çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen sosyetik yakıs¸ıklısı Hakan Sabancı iddialara göre aradığı aşkı genc¸ ve gu¨zel oyuncu Aygu¨n Aydın'da buldu.& ;

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BİRLİKTE GEÇİRDİLER

İddialara göre bir süre önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan çic¸egˆi burnunda c¸ift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftiyle birlikte Çeşme Alac¸atı'da gec¸irdi.

PAHALI BİR SAAT ALDI

Ünlülerle yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen gözde bekar Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Aygün Aydın hafta sonuna denk gelen Sevgililer Günü'nü Alaçatı'da romantik anlar yas¸ayarak gec¸irirken Hakan Sabancı'nın oyuncu sevgilisine Sevgililer Günü hediyesi olarak pahalı bir saat aldığı iddia edildi.

Kaynak: Snob Magazin

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