HAKAN SABANCI GÖNLÜNÜ HANGİ GÜZEL OYUNCUYA KAPTIRDI?

Cemiyet hayatının çapkın yakıs¸ıklısı Hakan Sabancı aradığı aşkı hangi genc¸ ve gu¨zel oyuncuda buldu?

Sacit Aslan.com'un haberine göre;Cemiyet hayatının çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen sosyetik yakıs¸ıklısı Hakan Sabancı iddialara göre aradığı aşkı genc¸ ve gu¨zel oyuncu Aygu¨n Aydın'da buldu.& ;

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BİRLİKTE GEÇİRDİLER

İddialara göre bir süre önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan çic¸egˆi burnunda c¸ift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftiyle birlikte Çeşme Alac¸atı'da gec¸irdi.

PAHALI BİR SAAT ALDI

Ünlülerle yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen gözde bekar Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Aygün Aydın hafta sonuna denk gelen Sevgililer Günü'nü Alaçatı'da romantik anlar yas¸ayarak gec¸irirken Hakan Sabancı'nın oyuncu sevgilisine Sevgililer Günü hediyesi olarak pahalı bir saat aldığı iddia edildi.

Kaynak: Snob Magazin