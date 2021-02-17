Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı
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Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı

17.02.2021 21:36 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:47
Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı

Cemiyet hayatının en tanınmış, çapkın isimlerinden Hakan Sabancı, gönlünü bu kez oyuncu Aygün Aydın'a kaptırdı. İddiaya göre çiçeği burnunda çift, 14 Şubat'ı Çeşme Alaçatı'da geçirdi.

Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı, kısa ömürlü aşkları ve kaçamaklarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyordu. Ünlü isim yine şaşırtmayarak yelken açtığı yeni aşkla konuşulmaya başlandı.

TATİLE ABİSİ VE YENGESİ DE EŞLİK ETTİ

İddiaya göre çapkın isim, ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı güzel oyuncu Aygün Aydın'a gönlünü kaptırdı. Kısa sürede ilişkileri ilerleyen çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Çeşme Alaçatı'da geçirdi. Tatilde, Hakan Sabancı ve sevgilisi Aygün'e, Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı da eşlik etti.

Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı
Aygün Aydın

PAHALI BİR SAAT HEDİYE ETTİ

Hakan Sabancı, dolu dizgin ilişki yaşadığı Aygün Aydın'a ünlü markadan pahalı bir saat hediye etti. Gözlerden uzak Alaçatı tatillerinde romantik günler geçiren ikiliye, anne Arzu Sabancı'nın ne tepki verdiği ise merak konusu oldu. Anne Sabancı, geçtiğimiz yıllarda Hacı Sabancı-Özge Ulusoy çiftinin yaşadığı aşka onay vermemişti.

Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı
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