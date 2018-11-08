Hakan Peker, 6 Yıllık Eşi Arzu Öztoprak'tan Sessiz Sedasız Boşandı

Hakan Peker, 6 Yıllık Eşi Arzu Öztoprak'tan Sessiz Sedasız Boşandı

Ünlü şarkıcı Hakan Peker'in, 2012 yılında nikâh masasına oturduğu Arzu Öztoprak'la yaklaşık iki hafta önce sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

Hakan Peker, 6 yıllık eşi Arzu Öztoprak'la 22 Ekim'de yollarını ayırdı. Ünlü popçu, boşanma haberini ise mesajla duyurdu.

"13 YILLIK BİRLİKTELİK BİTTİ"

Bir magazin programına konuşan Hakan Peker ''13 yıllık birliktelik, 6 yıllık evlilik bitti. 22 Ekim'de Silivri'de boşandık'' dedi.

EVLİLİĞİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORDU

Uzun süre nişanlı kalan ikili 10 Haziran 2012'de hayatlarını birleştirmişti. Hakan Peker evliliğini medyadan uzak bir şekilde sürdürüyordu.

BİR SÜRE MENAJERLİĞİNİ YAPMIŞTI

Arzu Öztoprak, bir süre Hakan Peker'in menajerliğini yapmıştı.

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