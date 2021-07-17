Ünlü oyuncunun aracı bozuldu, yolda kaldı

Oyuncu Hakan Meriçliler, klasik arazi aracıyla yolda kaldı. Gümüşlük-Yalıkavak arasında aracının aküsü biten oyuncu, uzun süre çekici bekledi. İşte detaylar...

Hürriyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bodrum'da tatil yapan Hakan Meriçliler, önceki gün Willy cipiyle yollardaydı. Ancak Gümüşlük ile Yalıkavak arasında klasik arazi aracının aküsü bitti. Yolda kalan araç, ünlü oyuncuya zorlu anlar yaşattı.

Yolun ortasında duran aracı hareket ettiremeyen Hakan Meriçliler, çaresizce çekici aradı. Ancak yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemesi gerekti. Oyuncu, sonunda çekicinin gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Yolun ortasında kalan cipinin çekiciye yüklenmesine yardımcı olan Hakan Meriçliler, daha sonra aracının içine oturup tamirhanenin yolunu tuttu.

Kaynak: Snob Magazin