Hakan Mengüç kimdir? Hakan Mengüç kaç yaşında, nereli?

Son senelerde adını sıkça duyduğumuz Hakan Mengüç'ün hayatı merak ediliyor. Müzikle ilgilenen ve aynı zamanda neyzen ve yazar olan Mengüç hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Hakan Mengüç kimdir? Hakan Mengüç kaç yaşında, nereli? Hakan Mengüç'ün biyografisine dair daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son senelerde adını sıkça duyduğumuz Hakan Mengüç'ün hayatı merak ediliyor. Müzikle ilgilenen ve aynı zamanda neyzen ve yazar olan Mengüç hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Hakan Mengüç kimdir? Hakan Mengüç kaç yaşında, nereli? Hakan Mengüç'ün biyografisine dair daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAKAN MENGÜÇ KİMDİR?

Bursa doğumlu olan Hakan Mengüç küçük yaşlarda müziğe ilgi duymuştur. Hem ney hem de piyano çalmayı 15 yaşındayken öğrenmiştir.

Eğitimini Uludağ Üniversitesinde alan Mengüç konservatuarı 2 yıl sonunda bırakmış, tamamlamamıştır.

Mevleni geleneği ile büyümüştür.

Güney Afrika'da hayvan davranışları ve İran'da Mevlana Terapi eğitimi almıştır. Bu eğitimleri almasının sebebi psikolojiye olan ilgisidir.

Yaşam koçluğu yapan ve sufi ney dinletisi veren Hakan Mengüç sosyal medya hesabından da takip edilen bir isim.

Yaşam koçluğu yapması sebebiyle birçok kesimden insanla tanışmış ve çalışmıştır.

Arkadaşıyla birlikte Bursa Tiyatro Atölyesi kurmuştur. Yazar olan Mengüç tiyatro yazıları da yazmıştır.

Müzik alanına olan ilgisi Hint ve Jazz müziğine de yansımıştır. Bu türlerde birçok müzik yapmıştır.

Kurduğu Sufi Akademi'de maddi durumu iyi olmayan öğrencilere kişisel gelişim eğitimi veriliyor.

Üniversitelerde yaptığı konuşmalar sayesinde Erciyes Üniversitesi ve Bozok Üniversitesinde yılın en iyi konuşmacısı seçilmiştir. 2017 yılında kurduğu Youtube sayfasında kendi alanıyla ilgili videolar çekmektedir. Kısa sürede sosyal medya üzerinde binlerce kişinin takibinde olmuştur.