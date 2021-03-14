Hakan Kutlu: "VAR'dan beklediğimiz sonucu alamadık"
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Hakan Kutlu: "VAR'dan beklediğimiz sonucu alamadık"

14.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:04
Hakan Kutlu:

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Gaziantep FK karşılaşmasındaki Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını eleştirerek, "VAR'dan gelen kararlar bizim lehimize haklı kararlar değildi.

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Gaziantep FK karşılaşmasındaki Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını eleştirerek, "VAR'dan gelen kararlar bizim lehimize haklı kararlar değildi. Yediğimiz golde elle oynama vardı. VAR'dan beklediğimiz sonucu alamadık" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Denizlispor, deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın değerlendirmesini yaptı.

VAR kararlarını eleştiren Kutlu, ilk gol pozisyonunda net bir elle oynama olduğunu belirterek, VAR odasından bekledikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Oyunu iki bölüme ayırmak gerektiğini aktaran Hakan Kutlu, "Oyuncu sayısı sahada eşitken ve değilken, böyle değerlendirmeliyiz. Deplasmanda oynamamıza rağmen golle sonuçlanabilecek pozisyonlarımız vardı. Bu gol girişimlerinde biz takım olarak becerikli değildik. Rakibe az sayıda pozisyon verdik. İlk gol pozisyonunda elle oynama vardı. Ne yazık ki bizim lehimize çıkmadı. Hakem o an maçın içerisinde görmeyebilir ama VAR'dan gelen kararlar bizim lehimize haklı kararlar değildi. Yediğimiz golde elle oynama vardı. VAR'dan beklediğimiz sonucu alamadık. Oyun olarak geriye giden bir şey yok, düşüş görmedim. Gol bulamadık ama oyun olarak iyiydik. Önümüzdeki maç bizim için çok çok önemli bir maç" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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