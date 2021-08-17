Hakan Keleş: "Kazanmak istiyorduk, olmadı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakan Keleş: "Kazanmak istiyorduk, olmadı"

Hakan Keleş: 'Kazanmak istiyorduk, olmadı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçının ardından, "Kazanmak istiyorduk, olmadı.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçının ardından, "Kazanmak istiyorduk, olmadı. Oyun güzel, skor kötü" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, "Lige iyi başlamak istedik, uzun süredir ligde değildik. Galatasaray güçlü takımlardan biri, ilk bölümde başa baş mücadele vardı. Çok fazla pozisyon vermedik. Penaltılar bizi motivasyon olarak olumsuz etkiledi. Eksiklerimiz de vardı. 10 kişi kalmamızın ardından zorlandık ama Galatasaray'da 10 kişi kalınca dengeyi tekrar kurduk. Genel olarak oynanan oyundan memnunum. Çünkü eksiklerimiz var. Günden güne daha iyi olacağız. Kazanmak istiyorduk, olmadı. Oyun güzel, skor kötü. Önümüzde Kasımpaşa deplasmanı var, ona hazırlanacağız" diye konuştu.

"MAĞLUBİYETİ HAKEME BAĞLAMAK BİZE YAKIŞMAZ"

Hakemler hakkında yorum yapmak istemediğini ifade eden Keleş, "Ben hakemler hakkında yorum yapmak istemiyorum, biz kulüp olarak da geçen seneden beri hiç yorum yapmadık. Hakemler de insan, hata yapabilirler. Fakat bu maçta bana göre dengeleri sağlayamadı. Tabii genç hakem, daha çok maç yönetecektir. Mağlubiyeti hakeme bağlamak bize yakışmaz. Onlar da, biz de, oyuncular da hata yapabilir. Keyifli bir futbol oynadık, takım uyumumuz sağlanınca daha iyi devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"4-5 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

4-5 transfer daha yapacaklarını belirten Keleş, "Transfere ihtiyacımız var. Ofansif olarak çok fazla oyuncumuz yok. İki kanat, sol bek ve forvete takviye yapacağız. Sol bek en acil transfer yapmamız gereken bölge. Emre Taşdemir'i istiyoruz, inşallah olumlu sonuçlanır. Yaklaşık 4-5 transferi önümüzdeki haftaya kadar yetiştirip, tamamen hazır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: SPOR Burak Elmas: Aramızdan ayrılan oyunculara göre transfer şekillenecek
Son dakika haber: SPOR Burak Elmas: Aramızdan ayrılan oyunculara göre transfer şekillenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ece Üner Cimilli İbo Hande Yener
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakan Keleş: "Kazanmak istiyorduk, olmadı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 09:03:54. #1.16#

title