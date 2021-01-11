Hakan Hatipoğlu Survivor Panaroma'da neden yok? Hakan Hatipoğlu Survivor Panaroma'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, uzun yıllardır TV8 kanalında yayınlanan Survivor Panaroma ve Survivor Ekstra programlarında sunuculuk yapıyordu. Bu sezon TV8 ekranlarında görülmeyen Hakan Hatipoğlu için Hakan Hatipoğlu Survivor Panaroma'da neden yok? Hakan Hatipoğlu Survivor Panaroma'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? soruları gündeme geldi!

Hakan Hatipoğlu, 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarışmıştır. Survivor sonrası da yarışmanın peşini bırakmayan Hakan Hatipoğlu, uzun yıllar Survivor Panaroma ve Gel Konuşalım programlarında sunuculuk yapmıştır. 2021 bu sezon TV8 ekranlarında görülmemesi, seyircilere Hakan Hatipoğlu Survivor Panaroma'da neden yok? Hakan Hatipoğlu Survivor Panaroma'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorularını sordurmuştur. İşte detayları...

HAKAN HATİPOĞLU SURVİVOR PANAROMA'DAN AYRILDI MI?

Hakan Hatipoğlu Survivor Panaroma'da neden yok? Hakan Hatipoğlu Survivor Panaroma'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? sosyal medya gündeminde tartışılmaktadır. Hakan Hatipoğlu bu sezün Survivor Panaroma ve Gel Konuşalım programlarında yer almayacaktır. Bunun sebebi ise Hakan Hatipoğlu'nun Exxen'de yayınlanacak Survivor Cup yarışmasına dahil olmasıdır!