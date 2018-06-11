Hakan Hatipoğlu Çılgına Döndü! Mustafa, Adem ve Hakan Kavgası Ekranlara Yansıdı
Survivor'da, konser ödüllü oyun sırasında ortalık karıştı. Mustafa Kemal ve Hakan Hatipoğlu arasında kavga çıktı.
Survivor'da, Hakan Hatipoğlu oyun sırasında adeta çılgına dönüyor. Ödül oyununda, Mustafa'nın sözlerine tepki gösteren Hakan çok sinirlendi. Mustafa'nın üzerine yürüyen Hakan yerde duran top sepetini de atmak için almaya çalışırken takım arkadaşları araya girdi. Hakan'ı durdurmaya çalışan Adem de bu defa Hakan'a sert tepki gösterdi.
ACUN YENİ ELEME SİSTEMİNİ AÇIKLADI
Survivor 'da Acun Ilıcalı, ada konseyinde haftada iki eleme olacağını duyurdu. Ilıcalı, 'Yarın dokunulmazlık oyununu oynanacak. Sonrasında bir dokunulmazlık daha olacak. Ve bu hafta iki eleme olacak' dedi.
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