Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
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Dominik Cumhuriyeti, Hakan Hatipoğlu, Magazin

Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi

Dominik'ten döndükten sonra 14 gün karantinada kalan Hakan Hatipoğlu, sunuculuk yaptığı Survivor Panorama'da Survivor'dan diskalifiye olan ya da elenen yarışmacıların girişlerin kapalı olduğu için Türkiye'ye dönemediğini söyledi.

04.04.2020 07:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:11
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi

Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik'ten döndükten sonra ailesinden uzak bir yerde karantinada kalan Hakan Hatipoğlu, ailesiyle kavuştuktan sonra Survivor Panorama'daki işinin başına döndü. Hatipoğlu, Survivor'dan diskalifiye edilen ve elenen yarışmacıların akıbeti hakkında ilk kez konuştu.

"DİSKALİFİYE OLANLARIN BURAYA GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Canlı yayında yarışma hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu, Gönüllüler takımında elenen Ceyhun Uzun ve Burak Yurdugör'ün ve sakatlık nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap'ın halen adada kaldıklarını söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Dominik'in giriş ve çıkışlarının kapatıldığını hatırlatan Hatipoğlu, "Gelemiyorlar, dışarıdakilerle de bir takım kurulabilir. Dominik'ten buraya gelinmesi mümkün değil' dedi.

"DOMİNİK'E GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI"

Geçtiğimiz günlerde Survivor Ekstra programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, Koronavirüs nedeniyle Dominik'te alınan önlemlerden bahsederken "Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı" demişti.

Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi

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Elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi

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