Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Geçmiş Zaman Karalamaları' isimli kitabı çıktı
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Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Geçmiş Zaman Karalamaları' isimli kitabı çıktı

Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Geçmiş Zaman Karalamaları' isimli kitabı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Entelektüel kişiliği ile ön plana çıkan, mütevaziliği ile yüreklerde yer edinen Atatürk Üniversitesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Geçmiş Zaman Karalamaları' isimli kitabı çıktı.

Entelektüel kişiliği ile ön plana çıkan, mütevaziliği ile yüreklerde yer edinen Atatürk Üniversitesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Geçmiş Zaman Karalamaları' isimli kitabı çıktı.

Okuyucularının merakla beklediği 'Geçmiş Zaman Karalamaları' isimli kitapta zaman dilimi içerisinde değişik vesilelerle farklı düşünce ve duyguların kaleme alındığı yazılar yer alıyor.

Kitapta kullanılan Türkçe, yazıların kaleme alındığı dönem boyunca ve hatta dönemler içerisinde yaşanılan dalgalanmaları yansıtması noktasında kitap bir hayli dikkat çekiyor.

148 sayfadan oluşan 'Geçmiş Zaman Karalamaları' isimli kitap üç bölümden oluşmaktadır.

Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Geçmiş Zaman Karalamaları' kitabının dışında Ders kitapları, şiir kitapları, Denemeleri, Tarihi kitapları gibi daha birçok esere sahip. Ayrıca, Hakan Hadi Kadıoğlu'nun 'Vatanın Bağrında 57. Gün. ya istiklal ya ölüm' ilki 2019'da açılan aynı yıl üç ayrı yerde, 2020'de Samsun'da tekrarlanan sergi ülke genelinde büyük yankı da uyandırmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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