Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, nereli? Hakan Çalhanoğlu hangi takımlarda oynadı?

Futbol hayatına annheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. Peki, Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, nereli? Hakan Çalhanoğlu hangi takımlarda oynadı?

Milan ile görüşmeleri devam eden Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, nereli? Hakan Çalhanoğlu hangi takımlarda oynadı?

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994, Mannheim, Almanya doğumlu Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Türk futbolcudur. Serie A ekiplerinden Milan'da ve Türkiye millî takımında oynamaktadır.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNADIĞI TAKIMLAR VE ATTIĞI GOLLER

Futbol kulüplerinde:

2001 - 2009 : Waldhof Mannheim (Altyapı)

2009 - 2011 : Karlsruher (Altyapı)

2011 - 2013 : Karlsruher (50 maçta 17 gol 15 asist)

2013 - 2014 : Hamburg (32 maçta 11 gol 4 asist)

2014 - 2017 : Bayer Leverkusen (79 maçta 17 gol 18 asist)

2017 - 2020 : Milan (89 maçta 12 gol 12 asist)

2019 - 2020 (Bu sezon Milan'da) : 35 maçta 9 gol 9 asist

Milli Takımda:

2010 :Türkiye U-16 (6 maçta 1 gol)

2010 - 2011 : Türkiye U-17 (11 maçta 1 gol)

2011 - 2013 : Türkiye U-19 (15 maçta 5 gol)

2012 - 2013 : Türkiye U-20 (13 maçta 1 gol)

2012 : Türkiye U-21 (2 maçta 0 gol)

2013 - Günümüz : Türkiye (47 maçta 10 gol 5 asist)