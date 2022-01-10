Gündeme ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken Hakan Bayrakçı, vatandaşlar tarafından merak edilen bir isim. Peki Hakan Bayrakçı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı hayatı ve biyografisi!

HAKAN BAYRAKÇI KİMDİR?

Hakan Bayrakçı, 1 Temmuz 1960 tarihinde İstanbul'da doğdu. Memleketi Erzurum'dur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde tamamladı.

Hakan Bayrakçı, 1988 yılında SONAR Araştırma Şirketi'ni kurdu ve başkanlığını yapmaya başladı. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi liderlere profesyonel olarak danışmanlık yaptı. Meslek hayatı boyunca, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana da profesyonel danışmanlık hizmeti verdi. 2003-2006 yılları arasında TRT1'de tarih programı sundu. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Bir çok ülkenin Büyük Elçiliklerine de danışmanlık hizmeti verdi.

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