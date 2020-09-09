Hakan Bayrakçı kimdir, eğitimi ne? Hakan Bayrakçı kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakan Bayrakçı kimdir, eğitimi ne? Hakan Bayrakçı kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hakan Bayrakçı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hakan Bayrakçı kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı hayatı ve biyografisi! Hakan Bayrakçı kimdir?

Hakan Bayrakçı kimdir, eğitimi ne? Hakan Bayrakçı kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı hayatı ve biyografisi!
09.09.2020 20:36 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:41

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Hakan Bayrakçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Hakan Bayrakçı kimdir? Hakan Bayrakçı kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı hayatı ve biyografisi!

HAKAN BAYRAKÇI KİMDİR?

Hakan Bayrakçı, 1960 yılında İstanbul'da Mesut ve Seniha Bayrakçı çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Baba tarafı Erzurum, anne tarafı İstanbulludur. Sırmahan Başbuğoğlu ve Mehmet Bayrakçı adlarında kardeşleri vardır. Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde orta ve lise öğrenimini gördü. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

1988 yılında SONAR araştırma şirketini kurdu. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi önemli liderlerin profesyonel olarak danışmanlığını yaptı. Bundan başka, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana'a da profesyonel olarak benzer danışmanlık hizmeti verdi. TRT1'de, 2003 ve 2006 yılları arasında tarih programı sunan Hakan Bayrakçı, çeşitli televizyon programlarında konuk yorumcu olarak da katıldı.

Hakan Bayrakçı, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Hakan Bayrakçı'nın Mesut Bleda Bayrakçı isminde bir oğlu vardır. İstanbul'da yaşayan Hakan Bayrakçı muhtelif dernek ve vakıflarda da yöneticilik yapmaktadır.

İlgili Haberler

İlayda Akdoğan kimdir? İlayda Akdoğan hayatı ve biyografisi! İlayda Akdoğan kaç yaşında, nereli? İlayda Akdoğan Instagram hesabı ne?
İlayda Akdoğan kimdir? İlayda Akdoğan hayatı ve biyografisi! İlayda Akdoğan kaç yaşında, nereli? İlayda Akdoğan Instagram hesabı ne?
Hakan Akbaş kimdir? Hakan Akbaş kaç yaşında, nereli? Hakan Akbaş hayatı ve biyografisi!
Hakan Akbaş kimdir? Hakan Akbaş kaç yaşında, nereli? Hakan Akbaş hayatı ve biyografisi!
Canlı yayında bayılan TRT spikeri Nilgün Balkaç kimdir? Nilgün Balkaç kaç yaşında, nereli? Nilgün Balkaç hayatı ve biyografisi!
Canlı yayında bayılan TRT spikeri Nilgün Balkaç kimdir? Nilgün Balkaç kaç yaşında, nereli? Nilgün Balkaç hayatı ve biyografisi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Ozan Çolakoğlu Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Metin Oktay Şenol Güneş Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Hakan Bayrakçı kimdir, eğitimi ne? Hakan Bayrakçı kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı hayatı ve biyografisi! - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 20:52:21. #1.14#
title