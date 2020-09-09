Hakan Bayrakçı kimdir, eğitimi ne? Hakan Bayrakçı kaç yaşında, nereli? Hakan Bayrakçı hayatı ve biyografisi!

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HAKAN BAYRAKÇI KİMDİR?

Hakan Bayrakçı, 1960 yılında İstanbul'da Mesut ve Seniha Bayrakçı çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Baba tarafı Erzurum, anne tarafı İstanbulludur. Sırmahan Başbuğoğlu ve Mehmet Bayrakçı adlarında kardeşleri vardır. Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde orta ve lise öğrenimini gördü. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

1988 yılında SONAR araştırma şirketini kurdu. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi önemli liderlerin profesyonel olarak danışmanlığını yaptı. Bundan başka, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana'a da profesyonel olarak benzer danışmanlık hizmeti verdi. TRT1'de, 2003 ve 2006 yılları arasında tarih programı sunan Hakan Bayrakçı, çeşitli televizyon programlarında konuk yorumcu olarak da katıldı.

Hakan Bayrakçı, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Hakan Bayrakçı'nın Mesut Bleda Bayrakçı isminde bir oğlu vardır. İstanbul'da yaşayan Hakan Bayrakçı muhtelif dernek ve vakıflarda da yöneticilik yapmaktadır.