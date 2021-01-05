Hakan Bayrakçı'dan, "CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir" diyenlere tepki: Lan kazananın nesini eleştireyim?

Sonar Araştırma Şirketi'nin sahibi Hakan Bayrakçı dün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk oldu. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

"CHP YERİNE AK PARTİ'Yİ ELEŞTİR"

Kendisine yöneltilen sorulara sert çıkan Bayrakçı, "CHP yerine AK Parti'yi eleştir" diyenlere de tepkisini gösterdi. Bayrakçı, "Her seçim yeni bir umut bu seçim bilmem ne kuşağı, öbür seçim dostlar yav insanlar bunlara bakıp oy vermiyor. Lidere bakıp oy veriyorlar" ifadesini kullandı.

"LAN KAZANANIN NEYİNİ ELEŞTİREYİM"

Bayrakçı açıklamalarının devamında ses tonunu da yükselterek, "Muhalif seçmen bilmiyor. Bana, "Sen CHP'yi eleştireceğine AK Parti'yi eleştir" diyorlar. Lan kazananın nesini eleştireyim? 50 alıyor, 52 alıyor, 20 seçimdir alıyorlar. Adamı beğeniyorlar seni beğenmiyorlar. AK Parti gitsin diyen yüzde 50 seçmene en büyük hakaret budur" dedi.