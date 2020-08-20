Hakan Aysev, Talimhane'de konser verdi
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Hakan Aysev, Talimhane'de konser verdi

Türk opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev, Talimhane Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

20.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:04

Türk opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev, Talimhane Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen konserde, sahnede olmayı çok özlediğini söyleyen sanatçı, karşılıklı özlem gidermenin söz konusu olduğunu söyledi.

Zeki Müren'in "Yaralı Gönül" şarkısıyla konsere başlayan sanatçı, 1994'te vizyona giren Pulp Fiction filmiyle tüm dünyada ünlenen Dick Dale'in yorumladığı "Misirlou" şarkısının aslında 1950'li yıllarda Türkçe sözlerle Zeki Müren tarafından yorumlandığına işaret etti.

Erol Büyükburç'un "Bir Başka Sevgili" adlı eserleriyle devam eden sanatçı, her iki ismin de kanatlı olduğunu söyleyerek, "Bir metre topuklar ve kanatlarla, o dönem çok cesurca şarkı söyleyen Zeki Müren. Erol Büyükburç da kanatlı çıkardı sahneye hatırlarsınız. İkisini de kaybettik." ifadelerini kullandı.

Konserde sanatçı, Frank Sinatra'nın "New York", Dario Moreno'nun "Deniz ve Mehtap", Gökhan Kırdar'ın "Fayton", Kayahan'ın "Gönül Sayfam" ve Ayten Alpman'ın "Ben Böyleyim" ismiyle yorumladığı "Adoro" şarkısının da aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

Konsere ateşi ölçülerek ve el dezenfektanı kullanarak içeri alınan izleyicilerin tamamı, konseri maskeli olarak izledi.

Hakan Aysev, Talimhane'de konser verdi

Kaynak: AA

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