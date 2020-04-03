Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan gazeteci Hakan Aygün, sosyal medyada yaptığı "Ey IBAN edenler" paylaşımı yüzünden Bodrum'daki teknesinde gözaltına alındı.

Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan gazeteci Hakan Aygün, bir sosyal medya paylaşımı dolayısıyla Bodrum'da gözaltına alındı.

"EY İBAN EDENLER" PAYLAŞIMI YAPTI

Gazeteci Hakan Aygün hakkında, Twitter hesabında yer alan "ey İBAN edenler" ifadesinin yer aldığı bir paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aygün'ü, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlamasıyla Gümbet İskelesi'nde kaldığı teknede gözaltına alındı. Aygün'ün teknesinde de arama yapılarak bilgisayarına el koyulduğu bildirildi.

"RETWEET YAPTIM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Hakan Aygün'ün Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulanacağı öğrenildi. Aygün, gözaltına alınmadan önce yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu ifade ederek kendini savunmuştu.

Emniyette işlemleri tamamlanan Aygün, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA