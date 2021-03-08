Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla istifası sonrası yerine kim gelecek? Hakan Atilla istifa etti mi, neden istifa etti?

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifası ile gündeme geldi. Bir kaç gündür hakkında çıkan istifa haberlerinin ardından Hakan Atilla'nın istifası gerçekleşti. Bu gelişme sonrasında Hakan Atilla kimdir, sorusuna yanıt aranıyor. Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla istifası sonrası yerine kim gelecek? Hakan Atilla neden istifa etti?

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti. Son günlerde Hakan Atilla'nın istifa edeceğine dair haberler gündeme gelirken, 26 Mart'ta yapılacak Genel Kurul öncesinde Hakan Atilla 1 aylık izine ayrılmıştı. Bu izin süreci istifa iddialarını güçlendirirken, Hakan Atilla'nın istifa ettiği bilgisi doğrulandı.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Hakan Atilla, lisans eğitiminin ardından 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra ise Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde bir süre uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yılları arasında ise Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev aldı.

2017'de ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını sürdüren Hakan Atilla, tahliye olmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Hakan Atilla, 2019 Ekim'de ise Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.