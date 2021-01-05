Hakan Aran kimdir? Hakan Aran kaç yaşında, nereli? Hakan Aran hayatı ve biyografisi
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Hakan Aran kimdir? Hakan Aran kaç yaşında, nereli? Hakan Aran hayatı ve biyografisi

05.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:39
Hakan Aran kimdir? Hakan Aran kaç yaşında, nereli? Hakan Aran hayatı ve biyografisi

Hakan Aran kimdir? sorusu Adnan Bali'nin İş Bankası Genel Müdürlük görevinden ayrılmasıyla beraber Hakan Aran'ın ismi gündemde yer alan konu başlıklarından oldu. Aran, ODTÜ Bilgisayar Mühendisi Bölümü'nde mezun olmuştur. Peki, Hakan Aran kimdir? Hakan Aran kaç yaşında, nereli? Hakan Aran hayatı ve biyografisi Hakan Aran hangi görevlerde bulundu?

Adnan Bali'nin İş Bankası Genel Müdürlük görevinden ayrılmasıyla beraber Hakan Aran kimdir? sorusu gündeme geldi. İş Bankası'nda stajyer olarak başlayan Hakan Aran, yaklaşık 30 yıldır aynı bankada görevine devam ediyor. 2005 yılında BT bölümü Müdürlüğüne atanan Hakan Aran daha sonra İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu. İşte, Hakan Aran hayatı ve biyografisi

HAKAN ARAN KİMDİR?

Hakan Aran, 1968 yılında Hatay, Antakya'da doğdu. 52 yaşındadır. Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olup Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme konusunda yüksek lisans programını tamamlamıştır

Hakan Aran kimdir? Hakan Aran kaç yaşında, nereli? Hakan Aran hayatı ve biyografisi
Hakan Aran

1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü'nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Hakan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atanmıştır.17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 18:56:29. #1.14#
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