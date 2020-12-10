Hakan Altun ve Gunca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı
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Hakan Altun ve Gunca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı

10.12.2020 21:08 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:54
Hakan Altun ve Gunca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı

Çiçeği burnunda çift Gonca Vuslateri ve Hakan Altun, ilk defa birlikte oldukları bir aşk pozu paylaştı. Birbirlerine sarıldıkları anı paylaşan Altun "Hikayede kalmasın dedik" notunu kalp emojisi eşliğinde bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde aşklarını duyuran Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'dan ilk poz geldi. Çiftin fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

"HİKAYEDE KALMASIN DEDİK" NOTUYLA PAYLAŞTI

Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını söylemişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olayın ardından çiçeği burnunda çiftten fotoğraf geldi. Birbirlerine sarıldıkları anı paylaşan Altun "Hikayede kalmasın dedik" notunu kalp emojisi eşliğinde bıraktı.

Hakan Altun ve Gunca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 21:54:05. #1.15#
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