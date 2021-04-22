Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! Durum korkulan gibi değil
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! Durum korkulan gibi değil

Haberler.com - Haberler | Magazin

Hastaneye kaldırılan şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Altun'un tetkiklerinin yapıldığı ve beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptandığı ancak erken müdahaleyle ciddin bir sorun oluşmadığı ifade edildi.

Sunuculuğunu yaptığı 'Şarkılar Bizi Söyler'in çekimleri öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Hakan Altun yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Altun'un sağlık durumu hakkında son bilgiler sosyal medya hesabından paylaşıldı.

BEYİN DAMARLARINDAN BİRİNDE DOLAŞIM BOZUKLUĞU SAPTANDI

Hakan Altun'un tedavisinin normal odada devam edeceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir."

Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! Durum korkulan gibi değil

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Hakan Altun, 2007 yılında 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı belirtilmişti.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör, 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! Durum korkulan gibi değil
Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Kripto Para Kripto Paralar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! Durum korkulan gibi değil - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 22:16:37. #1.15#

title