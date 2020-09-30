Hakan Altun kimdir? Hakan Altun nerelidir? Hakan Altun kaç yaşındadır?
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Hakan Altun kimdir? Hakan Altun nerelidir? Hakan Altun kaç yaşındadır?

30.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:05
Hakan Altun kimdir? Hakan Altun nerelidir? Hakan Altun kaç yaşındadır?

Hakan Altun kimdir? Hakan Altun nerelidir? Hakan Altun şarkıları nelerdir? Hakan Altun kariyeri nasıl şekillenmiştir?

1998 yılında büyük bir çıkış yakalayan Hakan Altun, arabesk müziğinin önde gelen şarkıcılarındandır. Peki Hakan Altun aslen nereli ve kimdir?

HAKAN ALTUN KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hakan Altun aslen Siirtlidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ise yüksek lisans eğitiminitamamlamıştır.

Askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfeden Hakan Altun, 1998 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkarmıştır. Sevilen sanatçı ilk albümündeki "Hani Bekleyecektin" adlı şarkısı ile o dönem büyük bir çıkış yakalamıştır.

Birçok sanatçı ile çalışan ve bestelere imza atan Hakan Altun, ud, cümbüş vegitar çalmaktadır.

ALBÜMLERİ

Hakan (1999)

Ağlamak Yok Yüreğim (2000)

Nefesimsin (2002)

Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003)

Hediye (2005)

Küstüm Aşklara (2006)

Aşk, Ayrılık ve Adam (2007)

Aklın Bende Kalmasın (2008)

Tercihimdir (2010)

Senden Sonrası (2012)

Dedemin İlahileri (2014)

Aşk Lütfen Gel (2015)

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