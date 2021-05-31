Hakan Altun - Kavuşmalıyız sözleri! 'Kavuşmalıyız' şarkı sözleri nelerdir?
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Hakan Altun - Kavuşmalıyız sözleri! 'Kavuşmalıyız' şarkı sözleri nelerdir?

Hakan Altun - Kavuşmalıyız sözleri! 'Kavuşmalıyız' şarkı sözleri nelerdir?
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Hakan Altun'un şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Hakan Altun'un en beğenilen şarkılarından birisi Kavuşmalıyız oldu. Peki, Kavuşmalıyız şarkı sözleri nelerdir? Kavuşmalıyız şarkısının sözleri nedir? Hakan Altun - Kavuşmalıyız şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hakan Altun - Kavuşmalıyız sözleriyle sizlerle. Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun'un şarkıları söylenecek.

HAKAN ALTUN - KAVUŞMALIYIZ ŞARKI SÖZLERİ

Kimseler dolduramadı yerini

Hâlâ kabullunmedim gidişini

Varsa bir günahım gel de konuşalım

Bir bilene soralım

Yaşanmaz ki böyle vurdum ta dibine

Yok mu biraz hatırım?

***

Yok da bir günahım

Gururdan inadım

Kalbimize soralım

Yaşanır da böyle, yaşamak denirse

Bende büyük hatırın

***

Gel, ne hanlar isterim ne de hamamlar

Bak gözlerime yeter ki durur zamanlar

Yol yordam dinlemez elbet

Bedeni sardıysa bu illet

Çaresi yok kavuşmalıyız

***

Yol yordam dinlemez elbet

Bedeni sardıysa bu illet

Çaresi yok kavuşmalıyız

Çaresi yok kavuşmalıyız

***

Kimseler dolduramadı yerini

Hâlâ kabullunmedim gidişini

Varsa bir günahım gel de konuşalım

Bir bilene soralım

Yaşanmaz ki böyle vurdum ta dibine

Yok mu biraz hatırım?

***

Ben bir tek aşk istedim, o da sende var

Bak gözlerime yeter ki, dursun zamanlar

Yol yordam dinlemez elbet

Bedeni sardıysa bu illet

Çaresi yok kavuşmalıyız

***

Yol yordam dinlemez elbet

Bedeni sardıysa bu illet

Çaresi yok kavuşmalıyız

Çaresi yok kavuşmalıyız

Çaresi yok kavuşmalıyız

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Hakan Altun - Kavuşmalıyız sözleri! 'Kavuşmalıyız' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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