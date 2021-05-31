Hakan Altun - Kavuşmalıyız sözleri! 'Kavuşmalıyız' şarkı sözleri nelerdir?
Hakan Altun'un şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Hakan Altun'un en beğenilen şarkılarından birisi Kavuşmalıyız oldu. Peki, Kavuşmalıyız şarkı sözleri nelerdir? Kavuşmalıyız şarkısının sözleri nedir? Hakan Altun - Kavuşmalıyız şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Hakan Altun - Kavuşmalıyız sözleriyle sizlerle. Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun'un şarkıları söylenecek.
HAKAN ALTUN - KAVUŞMALIYIZ ŞARKI SÖZLERİ
Kimseler dolduramadı yerini
Hâlâ kabullunmedim gidişini
Varsa bir günahım gel de konuşalım
Bir bilene soralım
Yaşanmaz ki böyle vurdum ta dibine
Yok mu biraz hatırım?
***
Yok da bir günahım
Gururdan inadım
Kalbimize soralım
Yaşanır da böyle, yaşamak denirse
Bende büyük hatırın
***
Gel, ne hanlar isterim ne de hamamlar
Bak gözlerime yeter ki durur zamanlar
Yol yordam dinlemez elbet
Bedeni sardıysa bu illet
Çaresi yok kavuşmalıyız
***
Yol yordam dinlemez elbet
Bedeni sardıysa bu illet
Çaresi yok kavuşmalıyız
Çaresi yok kavuşmalıyız
***
Kimseler dolduramadı yerini
Hâlâ kabullunmedim gidişini
Varsa bir günahım gel de konuşalım
Bir bilene soralım
Yaşanmaz ki böyle vurdum ta dibine
Yok mu biraz hatırım?
***
Ben bir tek aşk istedim, o da sende var
Bak gözlerime yeter ki, dursun zamanlar
Yol yordam dinlemez elbet
Bedeni sardıysa bu illet
Çaresi yok kavuşmalıyız
***
Yol yordam dinlemez elbet
Bedeni sardıysa bu illet
Çaresi yok kavuşmalıyız
Çaresi yok kavuşmalıyız
Çaresi yok kavuşmalıyız